Москва, , 10:52 — REGNUM Западные страны избегают прямых военных конфликтов с Россией из-за перспективы поражения и огромного ущерба, так как страна обладает ядерным потенциалом и современной армии. Поэтому Запад во главе с США развязал против РФ ментальную войну. Об этом 25 марта в интервью журналу «Арсенал Отечества» сообщил советник министра обороны России Андрей Ильницкий.

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По его мнению, на ближайшие десять лет вероятность прямой военной конфронтации исключена.

«Всё это ведёт к возникновению нового типа войн», — подчеркнул Ильницкий.

Он пояснил, что в отличие от классических войн, нацеленных на уничтожение живой силы противника, целью новой войны является «уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника».

«Я бы назвал этот тип войны ментальным», — добавил советник главы Минобороны РФ.

Ильницкий подчеркнул, что последствия от подобного «цивилизационного воздействия» проявятся через поколение ввиду «невозможного восстановления хода эволюции сознания». Среди мер сопротивления «ментальной войне» советник министра назвал независимость российского интернета, эффективную подготовку кадров для информационного противодействия в военной и гражданской сферах и реформирование молодёжной политики.

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