Сеул, , 16:51 — REGNUM Депутаты Национального собрания (парламента) Южной Кореи приняли 24 марта закон о наказании за преступления, связанные с преследованием. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, за инициативу проголосовали 235 из 238 присутствовавших депутатов. Закон предусматривает наказание за преследование в виде лишения свободы сроком до пяти лет или штраф в размере до 50 млн вон (~$44 тыс.).

В число факторов, усугубляющих тяжесть преступления, входит использование оружия.

Известно, что в связи с принятием законопроекта в органах прокуратуры и полиции будут назначены ответственные по расследованиям подобных преступлений.

Отметим, что до настоящего момента такие преступления в Южной Корее карались крайне мягко. К примеру, задержанный по обвинению в преследовании мог отделаться штрафом в размере до $90 долларов.

Закон вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования.