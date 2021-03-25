Красноярск, , 10:51 — REGNUM В Красноярске адвокат предстанет перед судом по обвинению в посредничестве при передаче особо крупной взятки заместителю председателя районного суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Расследование уголовного дела (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ — «Посредничество во взяточничестве») в отношении адвоката Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов завершено.

По данным ведомства, в декабре 2018 года при посредничестве адвоката между жителем Красноярска и судьёй было достигнуто соглашение о передаче последнему взятки в размере 1,2 млн рублей. Красноярец являлся подсудимым за совершение преступления, связанного с незаконным сбытом наркотиков в крупном размере. Судья являлся заместителем председателя Советского районного суда Красноярска. Указанное уголовное дело находилось у него на рассмотрении. Деньги предназначались за назначение подсудимому более мягкого наказания.

8 февраля 2019 года сотрудники краевого УФСБ задержали адвоката при получении денег от родственника подсудимого. В ходе следствия адвокат полностью признала вину, сотрудничала со следствием «при изобличении судьи в получении взятки».

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Норильске Красноярского края бывший следователь полиции признан виновным в получении особо крупной взятки.

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