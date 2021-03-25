Токио, , 10:52 — REGNUM Две запущенные ранее вооруженными силами КНДР баллистические ракеты малой дальности могут быть копиями российских ракет «Искандер». Такое мнение 25 марта высказал один из ведущих в Японии военных экспертов, старший сотрудник Центра новейших научных и технологических исследований при Токийском университете Ю Коидзуми.

«Я считаю, что это были баллистические ракеты малой дальности, которые мы именуем KN-23. Это северокорейская копия ракеты, которая в России называется «Искандер». Их можно узнать, как мне кажется, по характерной низкой траектории полета», — сказал он.

Также Коидзуми добавил, что комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что наивысшая точка полета запущенных Северной Кореей ракет составила 60 км, дальность — 450 км.

«Японская сторона о высоте полета данных не привела, однако дальность определила в 450 км. Так что в этом информация сходится», — уточнил эксперт.

«Северная Корея запускает ракеты такого типа с 2019 года, прежняя администрация США при президенте Дональде Трампе против этого не возражала. Поэтому сейчас после длительного перерыва Пхеньян решил тоже начать с пусков ракет малой дальности, чтобы, как мне кажется, посмотреть на реакцию США», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава японского правительства Ёсихидэ Суга намерен обсудить новые пуски ракет КНДР с американским президентом Джо Байденом во время предстоящего визита в США.