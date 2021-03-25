Москва, , 10:58 — REGNUM Три четверти платежей в российских супермаркетах — безналичные, за год их доля увеличилась на 5%. Таковы данные исследования платежного сервиса «Скрепка».

Аналитики пояснили, что покупатели чаще используют безналичные платежи из-за санитарных ограничений, связанных с COVID-19. Кроме того, в стране развиваются цифровые сервисы, действуют программы лояльности банков и платёжных систем.

Исследование показало, что 55% покупателей оплачивают покупки в офлайн-магазинах пластиковой картой, 21% использует бесконтактные платежи, а 24% предпочитают наличные.

Сервисами бесконтактных платежей — Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay — покупатели не пользуются из-за привычки платить другими способами (31%) или отсутствия технологии NFC в телефоне (22%). При этом для 14% способ оплаты не имеет значения, а 13% избегают бесконтактных платежей из соображений безопасности.

Активнее всего платят без наличных в Югре (84%), Хабаровском крае (83%), Челябинской области и Санкт-Петербурге (по 79%).

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