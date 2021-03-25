Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM Ленинградская область находится на стойком плато по ситуации с коронавирусной инфекцией, однако оно хуже, чем было в первую волну пандемии, отметил на заседании правительства региона 25 марта председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы, по сути, в марте месяце находимся на стойком плато. Это не позволяет нам снизить коечный фонд и продолжить работу к возвращению их к первоначальному профилю. По большому счету это плато на треть хуже чем то, что было в первую волну», — отметил Сергей Вылегжанин.

Он подчеркнул, что пандемия есть, она остается на достаточно высоком уровне, только этот уровень стабильный.

По состоянию на 07:00 мск 25 марта в Ленинградской области развернуто 1234 ковид-койки, на которых находятся 836 пациентов, из них 365 с внебольничной пневмонией, 471 — с диагнозом COVID-19. Подключены к аппаратам ИВЛ 47 человек.

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