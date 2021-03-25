Краснодар, , 10:49 — REGNUM Авария с участием рейсового автобуса произошла на трассе Краснодар — Ейск в Тимашевском районе Краснодарского края вечером 24 марта, об этом сообщила аварийно-спасательная служба Тимашевского района.

Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного в 23:30. Как установлено, столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва-Симферополь, и автомобиль Volkswagen Polo.

На момент аварии в автобусе находились 36 человек, среди них пострадавших нет. Водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии. Как уточнило издание Юга.ру, пассажиров на ночь разместили в гостинице, а утром направили дальше по маршруту. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.