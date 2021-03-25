Москва, , 10:49 — REGNUM Опубликованы кадры задержания в Москве бывшего члена банды Шамиля Басаева Германа Арбинина. Видеозапись опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На видео сотрудники СОБР подходят к мужчине на улице, отводят в микроавтобус. Далее транспортное средство останавливается у здания Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве задержали бывшего члена банды Басаева Германа Арбинина, причастного, по данным ФСБ, к нападению на псковских десантников в 2000 году на территории Шатойского района Чечни.

В Следственном комитете рассказали, что задержанному в ближайшее время могут предъявить обвинения по статьям о вооружённом мятеже, участии в бандформировании и посягательстве на жизнь военнослужащих.