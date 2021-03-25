Калуга, 25 марта, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Сотрудниками филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» в 2020 году выявлено 55 фактов безучетного потребления электроэнергии на сумму 19,728 млн рублей и 32 факта бездоговорного потребления электроэнергии на сумму 3,383 млн. рублей. Об этом 25 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в энергокомпании.

Фото пресс-службы «Калугаэнерго»

Всего в 2020 году было организовано 85 профилактических рейдов с участием представителей блока безопасности и полиции. По всем фактам хищения электроэнергии составлены акты, поданы заявления в полицию для проведения проверок. По их результатам возбуждено 56 административных дел, 24 человека привлечены к административной ответственности, они обязаны компенсировать ущерб электросетевой компании и выплатить денежный штраф. от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность отключения электроэнергии и возникновения пожаров.

Наказание за энерговоровство неминуемо. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании (причем сумма счета за похищенную электроэнергию в несколько раз превышает стоимость фактически потребленной электроэнергии), но и привлекается к административной ответственности с выплатой штрафа, установленного судом. Самовольное подключение к электросетям, самовольное (безучетное) использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Если сумма ущерба составляет более 250 тыс. рублей, ответственность за хищение электроэнергии может быть не только административной, но и уголовной, что предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.