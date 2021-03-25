Екатеринбург, 25 марта 2021, 10:46 — REGNUM Туристическая компания «Санвэй» подала иск о банкротстве. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.
Сумма долга составляет около 41,7 млн рублей. Заявление подано 23 марта 2021 года, оно ещё не принято к производству.
Компания прекратила работу в конце августа 2020 года на фоне пандемии COVID-19. Фирма также известна под названиями «Клео Тур» и «Тур-бокс».
Как сообщало ИА REGNUM, туристическая отрасль в Свердловской области испытывает большой отток работников.
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