Уфа, , 10:49 — REGNUM Приоритетной назвал задачу по восстановлению рынка труда в Башкирии до конца 2020 года глава региона Радий Хабиров. Об этом 25 марта он сообщил на заседании госсобрания региона.

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По его словам, рынок труда в Башкирии прошел через серьезные испытания: зарегистрированная безработица в прошлом году выросла до шести процентов. Правительство региона помогло жителям, оказавшимся в трудной ситуации, отметил Хабиров.

«Пособие по безработице получили более 209 тысяч человек, в том числе 79 тысяч семей с детьми. Более 70 тысяч граждан, обратившихся в службу занятости, нашли новую работу», — сообщил глава республики.

Он напомнил, что в настоящее время уровень безработицы в регионе уменьшился до 4,2 процента.

«Мы должны выполнить поручение президента страны — к концу текущего года полностью восстановить рынок труда. Прошу правительство считать эту задачу приоритетной», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 16 марта в Башкирии зарегистрировано 83,7 тысяч человек в качестве безработных.