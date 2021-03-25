Уфа, 25 марта 2021, 10:49 — REGNUM Приоритетной назвал задачу по восстановлению рынка труда в Башкирии до конца 2020 года глава региона Радий Хабиров. Об этом 25 марта он сообщил на заседании госсобрания региона.
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По его словам, рынок труда в Башкирии прошел через серьезные испытания: зарегистрированная безработица в прошлом году выросла до шести процентов. Правительство региона помогло жителям, оказавшимся в трудной ситуации, отметил Хабиров.
Он напомнил, что в настоящее время уровень безработицы в регионе уменьшился до 4,2 процента.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 16 марта в Башкирии зарегистрировано 83,7 тысяч человек в качестве безработных.