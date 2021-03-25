, 10:45 — REGNUM Пользователи китайского ресурса Guancha оценили заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова об отсутствии нормальных отношений Москвы с ЕС, которое он сделал во время визита в Китай.

«Похоже, что с приходом к власти (президента США Джо) Байдена возродился менталитет Европы, когда они стремились вести себя как можно глупее», — отметил один из пользователей.

«Поворот России на Восток — действительно самое правильное решение», — написал другой.

«Положение в мире начало наконец проясняться, и страны, которые до этого колебались, начали выстраиваться по две стороны баррикад», — цитирует РИА Новости ещё одного читателя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что отношения между Евросоюзом и Россией разрушены из-за односторонних действий Брюсселя. В то же время Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с Евросоюзом, если Брюссель сочтёт нужным устранить «аномалию в двусторонних отношениях».

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