Брянск, , 10:57 — REGNUM Ещё 93 новых носителя коронавируса выявлены в Брянской области 25 марта — на два человека меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1 673 теста. В целом, с начала пандемии инфекцию подтвердили уже у более 35 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Брянской области достигло 35 088. Выздоровели 34 278 человек, из них 92 пациента выписаны за минувшие сутки.

В лабораториях региона проведено 491 400 исследований на коронавирус.