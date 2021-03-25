Челябинск, , 10:42 — REGNUM В Челябинской области бывшие сотрудники полиции и одной из исправительных колоний осуждены за должностные преступления. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

В частности, перед судом предстали граждане, работавшие оперуполномоченный и следователем отдела полиции «Новозлатоустовский» по Златоустовскому городскому округу, экс-замначальника оперативной части СИЗО №4 и бывший сотрудник этого учреждения. Следователи и суд выяснили, что в 2017 году троим арестованным были предоставлены сигареты, продукты питания, сим-карты, дрожжи и зарядные устройства для мобильных телефонов, а взамен получили от них признания в совершении преступлений, которых не совершали. Один из граждан позднее был осуждён за две кражи, которых не совершал.

Преступления выявили сотрудники полиции и ФСБ. Подсудимым назначено от 8 месяцев до 4 лет условного наказания.