Барнаул, , 10:42 — REGNUM В январе 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Алтайского края (включая малое предпринимательство) составила 28 821 рубль. По данным территориального управления государственной статистики, это на 6,5% выше соответствующего периода 2020 года.

Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен) составила 101,0% к январю 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-декабре 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Алтайского края, включая малое предпринимательство, составила 29 983 рубля.

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