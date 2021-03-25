Черкесск, , 10:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии родился здоровый ребенок у женщины с 90%-ным поражением легких. Врачам удалось спасти и саму мать, она уже выписана из госпиталя. Об этом чудесном факте спасения беременной и ребенка сообщили в региональном оперативном штабе.

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Диагноз COVID-19 был подтвержден у жительницы Карачаевска, когда она находилась уже на седьмом месяце беременности. В ковидный госпиталь женщина поступила в тяжелом состоянии, у ребёнка на фоне болезни матери развилась асфиксия. Врачи приняли решение сделать кесарево сечение.

Им удалось спасти девочку. Она родилась с весом 1800 г, рост — 44 см. При этом тест на коронавирусную инфекцию у новорожденной — отрицательный. В настоящее время ребёнок находится в республиканском перинатальном центре, где его выхаживают. Скоро он встретится с матерью.