Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Президент США Джо Байден не встречается с представителями Республиканской партии из-за пандемии коронавируса, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает New York Post.

Накануне лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл отметил, что он не общался с Байденом с самого дня инаугурации президента-демократа.

«Я уверена, что он примет [законодателей-республиканцев]», — отметил Псаки. — Мы очевидным образом столкнулись с ограничениями».

«Он провел ряд двухпартийных встреч в Овальном кабинете, он будет проводить их и впредь. Они часто организовывались с участием председателей комитетов или, или, или членов с определенной юрисдикцией «, — продолжила она.

Что касается Макконнелла, Псаки отметила, что президент «давно дружит с лидером Макконнеллом», а также что глава Белого дома «регулярно с ним общается».