Вашингтон, 25 марта 2021, 10:42 — REGNUM Президент США Джо Байден не встречается с представителями Республиканской партии из-за пандемии коронавируса, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает New York Post.
Накануне лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл отметил, что он не общался с Байденом с самого дня инаугурации президента-демократа.
Что касается Макконнелла, Псаки отметила, что президент «давно дружит с лидером Макконнеллом», а также что глава Белого дома «регулярно с ним общается».