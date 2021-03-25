Новосибирск, , 10:41 — REGNUM Разработанная новосибирским научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» является безопасным продуктом для профилактики COVID-19. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

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«Вектор» с учётом старта массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции, в том числе препаратом «ЭпиВакКорона», и высоким спросом российских граждан на достоверную информацию опубликовал результаты клинических исследований вакцины среди добровольцев в возрасте 18−60 лет (I-II фаза исследований), — говорится на сайте ведомства. — Показано, что схема двухдозовой вакцинации вызвала выработку антител, специфичных к антигенам, входящих в состав вакцины, у 100% добровольцев. Сероконверсия с титром нейтрализующих антител ≥ 1:20 была зарегистрирована у 100% добровольцев через 21 день после получения второй дозы. По результатам проведённого исследования можно заключить, что вакцина «ЭпиВакКорона» является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19».

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что иммунитет к COVID-19 после вакцинации «ЭпиВакКороной» вырабатывается на 42-й день после первой инъекции.