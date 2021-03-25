Симферополь, , 10:40 — REGNUM В Республике Крым за последние сутки подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 25 марта. Это на один случай больше, чем было подтверждено накануне, 24 марта.

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Всего с начала пандемии коронавируса на территории Республики Крым было подтверждено 37 223 случая заражения. Выздоровели за этот период 34 797 человек, в том числе 105 человек выписаны за последние сутки. В регионе растёт число скончавшихся пациентов с COVID-19: на 25 марта умерли 1045 человек, пять новых смертей подтверждено за последние 24 часа.

На 25 марта на стационарном лечении в ковид-госпиталях Крыма находятся 1307 человек — за последние сутки выписаны 87 пациентов, 45 госпитализированы. Амбулаторно лечатся 486 человек с подтверждённым коронавирусом.