Москва, , 10:39 — REGNUM Исполнительный комитет Международной федерации самбо (ФИАС) перенес чемпионат мира по самбо из Москвы в Ташкент, сообщает 25 марта агентство Kun.uz.

Соответствующее решение принято 24 марта на заседании исполкома в Москве. Соревнования пройдут с 12 по 14 марта в столице Узбекистана. Чемпионат перенесли из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS), запрещающего России претендовать на проведение чемпионатов мира.

Президент ФИАС Василий Шестаков напомнил, что Ташкент примет в 2025 году Азиатские юношеские игры. Глава Союза самбо Азии Аламжон Муллаев отметил, что соревнования станут для Узбекистана пробными перед Азиатскими играми.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года представители Олимпийского совета Азии и Узбекистана подписали соглашение о проведении Юношеских Азиатских игр в 2025 году.

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