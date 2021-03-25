Ханты-Мансийск, , 10:38 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 82 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял также 82 случая.

С начала пандемии на 25 марта в Югре зарегистрировано 53 720 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 52 197 человек, скончались 780 пациентов с COVID-19.