Любляна, , 10:37 — REGNUM Сборная Словении по футболу одержала победу над командой Хорватии в матче отбора к чемпионату мира — 2022. Встреча завершилась со счётом со счетом 1:0.

Единственный гол забил полузащитник сборной Словении Санди Ловрич на 15-й минуте матча.

Таким образом, сборная Словении набрала три очка и идёт на втором месте в турнирной таблице группы Н. 27 марта состоится матч сборных России и Словении.

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