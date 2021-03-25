Тирасполь, , 10:38 — REGNUM В ходе 1832 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 547 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 38 551 человека. Из них победили инфекцию 33 290 человек, в том числе за последние сутки — 281.

Всего в ПМР зафиксировали 825 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе в течение последних суток умерли восемь человек в возрасте от 64 до 94 лет. Сообщается, что у пациентов обострились различные сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 1798 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 445 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 362 человека.

Стоит отметить, что в ПМР предложили создать отдельный фонд, чтобы собирать средства для борьбы с коронавирусом. Данную инициативу рассмотрят в Верховном совете республики.

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