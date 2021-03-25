Москва, , 10:36 — REGNUM Дом-интернат для пожилых людей на западе Москвы будет создан в концессию, сообщил 25 марта вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По его словам, власти города подписали с инвестором 20-летнее концессионное соглашение о создании на западе Москвы гериатрического центра.

«Соглашение заключено на 20 лет: предполагается, что за два года инвестор реконструирует объект и оснастит его оборудованием, а в течение последующих 18 лет будет оказывать услуги по уходу за пациентами, осуществлять содержание объекта, текущий и капитальный ремонт», — сказал заместитель мэра.

Он добавил, что объём инвестиций в проект составит не менее 450 млн рублей.

Как пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, к 2023 году инвестор планирует реконструировать здание площадью свыше 3 тысяч кв. метров. В нём создадут не менее 100 мест для пожилых людей.

Отмечается, что дом-интернат станет четвёртым концессионным проектом Москвы и первым — в сфере социального обслуживания населения.