Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM Власти Ленинградской области пока не видят объективных причин для снятия коронавирусных ограничений в регионе. В Ленобласти ежесуточно продолжают выявлять примерно по 120 зараженных, пояснил на заседании правительства региона 25 марта губернатор Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам губернатора, в настоящий момент в Ленобласти не наблюдается изменение эпидемической ситуации.

«У нас в три раза сократилось количество пациентов на ковидных койках, но также видим, что у нас, дойдя до определенного уровня, приостановилось снижение количества выявленных зараженных. Мы находимся в пределах 100−120 человек среднесуточной выявляемости», — пояснил он.

Александр Дрозденко указал, что сохранение такой стабильности в выявлении новых носителей связано с тем, что в регионе не сокращаются темпы тестирования.

«Я пока не вижу объективных причин идти на дальнейшие послабления, — резюмировал он. — Светофорная раскраска остается. Переход района из одной зоны в другую будет, прежде всего, основываться не на чьих-то желаниях, хотении, а на цифрах, фактах».

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