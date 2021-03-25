Власти Ленобласти не видят оснований для снятия коронавирусных ограничений
Санкт-Петербург, 25 марта, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области пока не видят объективных причин для снятия коронавирусных ограничений в регионе. В Ленобласти ежесуточно продолжают выявлять примерно по 120 зараженных, пояснил на заседании правительства региона 25 марта губернатор Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.
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По словам губернатора, в настоящий момент в Ленобласти не наблюдается изменение эпидемической ситуации.
«У нас в три раза сократилось количество пациентов на ковидных койках, но также видим, что у нас, дойдя до определенного уровня, приостановилось снижение количества выявленных зараженных. Мы находимся в пределах 100−120 человек среднесуточной выявляемости», — пояснил он.
Александр Дрозденко указал, что сохранение такой стабильности в выявлении новых носителей связано с тем, что в регионе не сокращаются темпы тестирования.
«Я пока не вижу объективных причин идти на дальнейшие послабления, — резюмировал он. — Светофорная раскраска остается. Переход района из одной зоны в другую будет, прежде всего, основываться не на чьих-то желаниях, хотении, а на цифрах, фактах».