Ярославль, 25 марта, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Управляющему операционным офисом «Ярославский» Банка ВТБ Илье Гофтману изберут меру пресечения. Материалы об этом поступили в Кировский районный суд Ярославля, сообщили в областном суде.

Pixabay.com Фемида

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, 23 марта в офис банка пришли сотрудники правоохранительных органов. После беседы с ними Гофтман покинул банк и больше не возвращался. Судя по всему, тогда он и был задержан.

Для сотрудников банка всё случившееся стало полной неожиданностью. Люди, знающие Илью Гофтмана, отзываются о нём положительно. Говорят, что он был очень осторожен и щепетилен в вопросах соблюдения законодательства.

В УМВД и СКР отрицают причастность к расследованию этого дела. Вероятно, делом занимаются сотрудники ФСБ.