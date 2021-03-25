Амбон, Индонезия, , 10:33 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство построит новый порт в городе Амбон провинции Малуку, сообщает Kompas.

«Мы построим новый порт, площадь которого составит около 700 гектаров», — заявил глава государства.

Президент отметил, что развитие нового порта необходимо, учитывая, что существующий рыболовный порт работает на пределе своих возможностей.

«В этом году начнется строительство, и мы надеемся, что оно будет завершено через два года», — добавил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Индонезии подозревает, что по крайней мере 10 человек погибли при пожаре, вспыхнувшем в районе Матраман в Джакарте.

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