Берлин, , 10:45 — REGNUM Правительство ФРГ рассчитывало на улучшение взаимоотношений с США после победы на президентских выборах в этой стране демократа Джо Байдена, но эти надежды не оправдались. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Автор публикации отмечает, что с победой Байдена в Европе и ФРГ связывали возвращение к «партнерскому сотрудничеству» с Вашингтоном, хотя и иллюзий о решении всех конфликтных вопросов особенно не питали.

«Однако надежды федерального правительства не оправдались», — констатирует автор статьи.

В качестве примера он привёл ситуацию с прокладкой газопровода «Северный поток — 2» и переговорами по афганскому урегулированию. Так, в преддверии конференции министров иностранных дел НАТО в Брюсселе США удивили союзников несогласованным предложением о будущем Афганистана.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен перед двусторонней встречей с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом потребовал, чтобы Берлин окончательно остановил проект «Северный поток — 2». При этом он не исключил введение новых санкций.

Это сбило планы германского правительства «тактично» обсудить вопрос о газопроводе, отметил автор, указав, что даже противники проекта в ФРГ категорически не приемлют экстерриториальные санкции США.

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