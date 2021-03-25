Уфа, , 10:34 — REGNUM Отчет о результатах работы правительства Башкирии в 2020 году представил глава республики Радий Хабиров на заседании госсобрания региона. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

«Подчеркну, что мы достойно пережили эти трудные времена благодаря федеральным мерам социальной поддержки, семей с детьми. Мы признательны президенту страны Владимиру Владимировичу Путину за своевременную и эффективную помощь из федерального бюджета. Если в 2019 году в сферу труда и социальной защиты республики было направлено около 24 млрд рублей, то в прошлом году — почти 42,5 млрд рублей», — передает слова Хабирова пресс-служба ведомства.

Он также отметил, что руководство региона оперативно перестроило систему здравоохранения республики на борьбу с коронавирусной инфекцией. В кратчайшие сроки были возведены два инфекционных госпиталя, введены в эксплуатацию хирургический корпус больницы № 1 в Октябрьском, новый корпус Республиканского клинического онкодиспансера, больница в Салавате, а также 120 врачебных амбулаторий и сельских фельдшерско-акушерских пунктов. Хабиров обозначил главную задачу, которая стоит перед республиканским правительством: проведение массовой вакцинации жителей.

«Прошу всех, коллеги, подключиться к этой работе, ответственно подойти к ней во всех районах и городах. Вы знаете, что во многих странах уже началась третья волна коронавируса. И, по сути, вакцинация — единственная возможность остановить пандемию», — заявил он.

Глава региона напомнил, что ввод жилья в Башкирии в прошлом году увеличился до 2,4 млн кв. м. В результате регион вошел по этому показателю в топ-10 регионов-лидеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены открыть пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах.