Уфа, 25 марта 2021, 10:34 — REGNUM Отчет о результатах работы правительства Башкирии в 2020 году представил глава республики Радий Хабиров на заседании госсобрания региона. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Он также отметил, что руководство региона оперативно перестроило систему здравоохранения республики на борьбу с коронавирусной инфекцией. В кратчайшие сроки были возведены два инфекционных госпиталя, введены в эксплуатацию хирургический корпус больницы № 1 в Октябрьском, новый корпус Республиканского клинического онкодиспансера, больница в Салавате, а также 120 врачебных амбулаторий и сельских фельдшерско-акушерских пунктов. Хабиров обозначил главную задачу, которая стоит перед республиканским правительством: проведение массовой вакцинации жителей.
Глава региона напомнил, что ввод жилья в Башкирии в прошлом году увеличился до 2,4 млн кв. м. В результате регион вошел по этому показателю в топ-10 регионов-лидеров.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены открыть пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах.