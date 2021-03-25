Лондон, , 10:33 — REGNUM Базовая версия электрического кроссовера KIA e-Niro с увеличенным запасом хода обойдётся британскому автолюбителю в 34 945 фунтов стерлингов (около 3,65 млн рублей). Об этом сообщает издание Autocar.

Приём заказов на новинку уже стартовал в Великобритании.

Стоит отметить, что такая «не круглая» цена установлена автопроизводителем для того, чтобы попасть под местный закон на получение государственной субсидии на покупку электрокаров. Чтобы её получить, стоимость электрокара не должна превышать 35 000 фунтов стерлингов (около 3,66 млн рублей).

За 34 945 фунтов покупатель получит электрокар с дальностью хода в 450 км (по циклу WLTP). В салоне такого авто будет установлен мультимедийный комплекс с дисплеем на восемь дюймов и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Ранее в США прошла премьера модели KIA Carnival (Sedona) нового поколения. Внешне машина стала больше похожа на кроссовер. Также новый автомобиль получил обновленный логотип.

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