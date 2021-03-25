Москва, , 10:31 — REGNUM Основное внимание инвесторов к рублю и российскому госдолгу сейчас направлено на санкционную повестку, которая в фокусе уже вторую неделю, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Дойдя 24 марта до 77 рублей за доллар, российская валюта постепенно начала укрепляться, закончив день на уровне в 76,60 рублей за одну единицу американской валюты.

Сегодня, 25 марта, большим событием для валютного рынка станет саммит ЕС, в котором должен принять участие президент США Джо Байден. Можно точно говорить о том, что напряженные отношения России с Европой и США на этом форуме будут одной из основных тем для обсуждения.

Инвесторы вынуждены учитывать риски новых ограничений, накладываемых на Россию, в том числе возможное отключение от SWIFT и отказ от российского госдолга.

При этом подросшие цены на нефть из-за севшего на мель контейнеровоза в Суэцком канале не оказали никакой поддержки рублю. Более того, сегодня заканчивается период выплаты НДПИ, и рубль потеряет еще один фактор поддержки.

Сегодня возможен серьезный тест уровня в 77 рублей за доллар. Маловероятно, что американская валюта будет торговаться дешевле 76 рублей.

Евро к рублю растет не так активно из-за третьей волны пандемии, закрывшись 24 марта на уровне в 90,5 рублей, но при том, что саммит ЕС может сложиться для России негативно, может отскочить от текущих уровней в 89,8−90 рублей до 91,5 рублей за евро», — считает эксперт.

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