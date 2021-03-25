Новосибирск, , 10:31 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) модернизирует семь котлов Новосибирской ТЭЦ-3. Это первый подобный проект на ТЭЦ-3 — когда модернизация аппаратов очистки затрагивает сразу все котлы станции, уточнили в СГК.

Планируется, что замена системы очистки поверхностей нагрева позволит снизить годовое потребление топлива более чем на 4 000 тонн. На котлы установят 16 аппаратов, десять из них — на замену действующим.

В апреле и мае будет определены подрядчики, которые спроектируют, поставят и смонтируют новые системы парового обдува котлов. Значительную часть работ проведут летом — в периоды снижения нагрузки на оборудование.

Планируемая стоимость инвестиционного проекта — 184 млн рублей.