Москва, , 10:30 — REGNUM В Москве задержали бывшего члена Шамиля Басаева, принимавшего участие в нападении на псковских десантников в Чечне, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ФСБ рассказали, что при совместной работе со Следственным комитетом создана «неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чечни Германа Арбинина».

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Мужчину задержали в Москве при силовой поддержке Росгвардии и при взаимодействии с МВД.

В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что члена банды боевиков задержали 23 марта. Ему будет предъявлено обвинение об участии в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

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Нападение на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ произошло 29 февраля 2000 года в Шатойском районе Чечни. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы привлекли к ответственности еще одного участника нападения боевиков из банды Шамиля Басаева на город Буденновск в Ставропольском крае.

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