Белгород, , 10:34 — REGNUM Соглашение о межрегиональном взаимодействии подписано 25 марта между Белгородской и Калужской областями. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков.

Регионы будут сотрудничать в сфере цифровой экономики и обмене медицинским опытом в лечении онкобольных. По словам Вячеслава Гладкова, Белгородская и Калужская области займутся развитием цифровой трансформации и экономики, обменом практиками по развитию малого и среднего предпринимательства, привлечением инвестиций, а также развитие агропромышленного комплекса.

«Кроме того, благодаря достигнутым договорённостям, жители Белгородской области, страдающие онкологическими заболеваниями, смогут получать лечение в онкоцентре в Обнинске Калужской области, а наши врачи будут обмениваться опытом с калужскими коллегами. Белгородская и Калужская области всегда были на одной волне, и эту традицию мы будем продолжать!» — подчеркнул врио губернатора.

Калужская делегация во главе с губернатором Владиславом Шапшой прибыла в Белгород на семинар Высшей партийной школы «Единой России», который посвящён вопросам открытости и взаимодействия власти и общества в условиях новой реальности.