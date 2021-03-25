Белгород, 25 марта 2021, 10:34 — REGNUM Соглашение о межрегиональном взаимодействии подписано 25 марта между Белгородской и Калужской областями. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков.
Регионы будут сотрудничать в сфере цифровой экономики и обмене медицинским опытом в лечении онкобольных. По словам Вячеслава Гладкова, Белгородская и Калужская области займутся развитием цифровой трансформации и экономики, обменом практиками по развитию малого и среднего предпринимательства, привлечением инвестиций, а также развитие агропромышленного комплекса.
Калужская делегация во главе с губернатором Владиславом Шапшой прибыла в Белгород на семинар Высшей партийной школы «Единой России», который посвящён вопросам открытости и взаимодействия власти и общества в условиях новой реальности.