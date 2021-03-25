Пекин, , 10:32 — REGNUM Новый банк развития (НБР) БРИКС сообщил о выпуске бондов на общую сумму 5 млрд юаней (около $769,2 млн) на межбанковском рынке облигаций Китая для того, чтобы поддержать цели устойчивого развития в рамках Программы развития ООН (UNDP). Об этом 25 марта сообщает пресс-служба банка БРИКС.

«24 марта 2021 года Новый банк развития (НБР) успешно разместил на китайском межбанковском рынке облигаций новые трехлетние облигации с фиксированной ставкой (на общую сумму) в размере 5 млрд юаней. Облигация Целей устойчивого развития (ЦУР) была выпущена в соответствии со стандартами воздействия на Программу устойчивого развития ООН», — говорится в сообщении.

Также указывается, что вырученные от продажи бондов средства будут потрачены на финансирование программы экстренной помощи Китаю в преодолении последствий пандемии коронавируса, объем которой составит 7 млрд юаней. При этом уточняется, что доходность облигации составит около 3,22%.

«НБР уделяет большое внимание устойчивости и влиянию развития в соответствии с целями устойчивого развития. В этом отношении мы сопоставляем каждый проект с первичными целями устойчивого развития и дополнительными целями устойчивого развития», — отметил вице-президент банка Лесли Маасдорп.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта совет директоров НБР принял решение о предоставление 7 млрд юаней (около $1,08 млрд) Китаю в рамках программы экстренной помощи странам — участницам БРИКС для борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции.