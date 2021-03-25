Москва, , 10:29 — REGNUM Движение по Крымскому мосту 31 марта — 1 апреля может быть частично перекрыто из-за проведения учений. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

«В период с 00:00 31 марта по 23:59 1апреля возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей Крымского моста в связи с проведением тренировки по противопожарной безопасности», — сообщили в министерстве.

В министерстве попросили граждан учитывать данную информацию при совершении поездок, маршруты следования которых проходят через мост.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля на Крым обрушился сильный снегопад. В результате впервые с открытия Крымского моста движение по нему было прекращено, его удалось возобновить лишь вечером того же дня. Также днём 20 февраля была перекрыта трасса «Таврида», которая оказалась ловушкой для автомобилистов, отважившихся выехать.

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