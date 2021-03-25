Киев, , 10:30 — REGNUM Одному из депутатов Верховной рады Украины вручили документ о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн гривен или примерно $3,5 млн. об этом написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 25 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

По её словам, подозреваемый занимался строительством жилья и зарегистрировал на себя 1221 объект недвижимости. В течение 2015−2020 годов депутат мог продать через доверенное лицо недвижимость и получить доход на сумму 360 млн гривен или почти $13 млн.

«Доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал как доходы физлица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%», — рассказала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что эксперты выявили недоплату налогов на сумму свыше 97 млн грн или $3,5 млн.

Журналисты телеграм-канала Klymenko Time предположили, что речь может идти о Викторе Мялике из депутатской группы «За будущее». В СМИ напомнили, что ранее парламентарий годами декларировал сотни квартир в Киеве и Киевской области.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что не намерен участвовать в допросах и других действиях украинских правоохранительных органов, связанных с его обвинениями в государственной измене.

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