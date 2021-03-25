Чита, , 10:28 — REGNUM В Забайкальском крае с 31 марта вводятся карантинные послабления для лиц старше 65 лет. Такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Забайкалье. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в соответствии с постановлением, подписанным губернатором Александром Осиповым, режим самоизоляции будет отменён.

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Вместе с тем, забайкальцам всё ещё необходимо носить средства индивидуальной защиты, сохраняется социальная дистанция в общественных местах и другие необходимые меры зашиты.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 25 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 40 771 человек, причём 56 из них обнаружили за последние сутки.

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