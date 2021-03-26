Пенза, , 19:52 — REGNUM Врио губернатора Пензенской области назначен Олег Мельниченко. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Предыдущий глава области Иван Белозерцев 23 марта отстранен от занимаемой должности в связи с утратой доверия президента РФ. Он возглавлял регион с 2015 года.

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Как сообщало ИА REGNUM в связи с отрешением от должности губернатора Ивана Белозерцева будут назначены досрочные выборы главы региона. Соответствующее решение должно быть принято Законодательным собранием Пензенской области. По словам председателя областной избирательной комиссии Александра Синюкова, это произойдет в июне. Следовательно, выборы губернатора состоятся 19 сентября 2021 года — в Единый день голосования.

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Олег Мельниченко — председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от законодательного органа госвласти Пензенской области.

Родился в Пензе 21 мая 1973 года.

В 1997 году окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского (ПГПИ). В 2009 году — Пензенский государственный университет. Кандидат исторических наук, доцент.

В 1997—2001 годах трудился на кафедре истории древнего мира, средних веков и археологии ПГПИ имени В.Г. Белинского сначала стажером-преподавателем, затем ассистентом, старшим преподавателем.

С мая 2001 года по август 2004 года — заместитель главы администрации Железнодорожного района Пензы.

С сентября 2004 года по январь 2006 года — специалист-эксперт департамента по внутренней политике аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (Хабаровск).

С января 2006 года по январь 2007 года — начальник отдела по связям с общественностью правительства Пензенской области.

С января по апрель 2007 года — советник департамента по кадровым вопросам и организационному обеспечению аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (Нижний Новгород).

С апреля 2007 года по январь 2008 года — министр образования Пензенской области.

С января по июнь 2008 года — вице-губернатор Пензенской области.

С июня 2008 года по апрель 2009 года — заместитель председателя правительства Пензенской области .

С апреля 2009 года по сентябрь 2013 года — помощник полпреда президента РФ в ПФО .

С сентября 2013 года — заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

В 2017 году в ходе XXIII конференции реготделения «Единой России» стало известно, что президиум Генсовета партии принял решение о включении Олега Мельниченко в общеобластную часть списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания шестого созыва.

На выборах, состоявшихся 10 сентября, Олег Мельниченко был избран депутатом Заксобрания Пензенской области шестого созыва по областному избирательному округу.

Затем на первой организационной сессии регионального парламента избран на пост члена Совета Федерации. 10 октября вошел в состав комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, 25 октября стал его председателем.

23 декабря на XVII съезде «Единой России» избран членом Генерального совета партии.

25 декабря стал председателем Всероссийского совета местного самоуправления , сменив врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

13 февраля 2018 года указом президента РФ Владимира Путина включен в состав совета по развитию местного самоуправления и в президиума данного совета.

Награжден орденом Дружбы (2020), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2015). Имеет две благодарности президента РФ, Почетную грамоту правительства РФ (2020).

Действительный государственный советник РФ второго класса. Почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Женат, есть дочь.