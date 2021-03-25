Москва, 25 марта 2021, 10:26 — REGNUM Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
Ожидается, что он примет участие в заседании комитета Госдумы по международным делам.
Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультаций о будущем отношений России и США, заявила ранее представитель МИДа Мария Захарова.
На такой шаг Россия пошла после заявления президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине. Байден в интервью американскому телеканалу назвал российского лидера «убийцей». Это заявление вызвало негодование в России.
Читайте также: Володин: Байден не должен так себя вести