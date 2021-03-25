Новосибирск, , 10:25 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на сегодня, 25 марта, за минувшие сутки было выявлено ещё 93 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 87 случаев.

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«Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 82 года и женщины в возрасте 46 лет, 59 лет, 63 года, 74 года. Всего в регионе умерли 1591 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 78 человек, на ИВЛ — 14 пациентов».

Всего на утро сегодня, 25 марта, в регионе зарегистрировано 38 248 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2220 детей; 35 355 пациентов выздоровели (+136 за сутки). В инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1586 новосибирцев, в том числе 15 детей.

Всего в Новосибирской области провели 1 392 872 теста на коронавирус.