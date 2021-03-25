Грозный, , 10:25 — REGNUM В Чечне сделаны назначения на должности в руководстве МВД по ЧР и в управлении МВД РФ по городу Грозному. Аслан Ирасханов назначен и. о. заместителя министра внутренних дел по ЧР — начальника полиции. До этого он работал начальником управления МВД по городу Грозному.

На освободившееся место назначен начальник отдела вневедомственной охраны по городу Грозному ФФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР» Дени Айдамиров.

Сообщая о кадровых переменах в руководстве МВД на своей странице в соцсети «ВКонтакте», глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что оба назначенца «в очередной раз оправдают доверие и с честью выполнят поставленные задачи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин отправил в отставку с поста заместителя главы МВД Чечни — начальника полиции Апти Алаудинова.