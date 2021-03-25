Екатеринбург, 25 марта 2021, 10:31 — REGNUM Коллекция Музея истории Екатеринбурга в ближайшее время пополнится новыми ценными экспонатами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учреждения.

Василий Неясов «Свердлов на маёвке» (1960-е)
Василий Неясов «Свердлов на маёвке» (1960-е)
Музей истории Екатеринбурга

Горожане смогут увидеть картину челябинского художника Василия Неясова «Свердлов на маёвке» (1960-е). «Василий Неясов (1924−1984) — один из крупнейших художников Урала советского периода, ученик Федота Сычкова, который в свою очередь был учеником Ильи Репина», — уточнили в музее.

Юрий Цишевский
Юрий Цишевский
Музей истории Екатеринбурга

Также жителям представят фронтовые рисунки известного советского художника-графика Юрия Цишевского. «Во время Великой Отечественной войны был художником дивизионной газеты, рисуя с натуры фронтовую жизнь», — сообщили в МИЕ.

Фронтовые рисунки Юрия Цишевского
Фронтовые рисунки Юрия Цишевского
Музей истории Екатеринбурга

Указанные работы передаст музею московский коллекционер Виктор Новичков. Передача экспонатов состоится 26 марта 2021 года, встреча с Новичковым состоится в 10:30 по местному времени.

Фронтовые рисунки Юрия Цишевского
Фронтовые рисунки Юрия Цишевского
Музей истории Екатеринбурга

Как сообщало ИА REGNUM, ранее историк Евгений Бурденков заявил, что личность Якова Свердлова ещё только предстоит открыть историкам.

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