Екатеринбург, , 10:31 — REGNUM Коллекция Музея истории Екатеринбурга в ближайшее время пополнится новыми ценными экспонатами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учреждения.

Василий Неясов «Свердлов на маёвке» (1960-е) Музей истории Екатеринбурга

Горожане смогут увидеть картину челябинского художника Василия Неясова «Свердлов на маёвке» (1960-е). «Василий Неясов (1924−1984) — один из крупнейших художников Урала советского периода, ученик Федота Сычкова, который в свою очередь был учеником Ильи Репина», — уточнили в музее.

Юрий Цишевский Музей истории Екатеринбурга

Также жителям представят фронтовые рисунки известного советского художника-графика Юрия Цишевского. «Во время Великой Отечественной войны был художником дивизионной газеты, рисуя с натуры фронтовую жизнь», — сообщили в МИЕ.

Фронтовые рисунки Юрия Цишевского Музей истории Екатеринбурга

Указанные работы передаст музею московский коллекционер Виктор Новичков. Передача экспонатов состоится 26 марта 2021 года, встреча с Новичковым состоится в 10:30 по местному времени.

Фронтовые рисунки Юрия Цишевского Музей истории Екатеринбурга

Как сообщало ИА REGNUM, ранее историк Евгений Бурденков заявил, что личность Якова Свердлова ещё только предстоит открыть историкам.

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