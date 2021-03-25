Иваново, , 10:21 — REGNUM Наркодилер с крупной партией наркотиков задержан полицейскими в Иванове, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

25-летний гражданин Узбекистана был задержан оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД при попытке устроить тайник с наркотиками в центре Иванова. При личном досмотре в карманах куртки мужчины полицейские обнаружили и изъяли 15 свёртков с наркотиками. Затем, в рамках оперативных мероприятий, правоохранители обнаружили тайник, откуда было изъято ещё 180 свёртков с наркотическим средством. Всего у подозреваемого изъяли около полкилограмма запрещенного вещества.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подозреваемый отправлен под стражу.