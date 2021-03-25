Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 10:20 — REGNUM В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования мужчины из-за взрыва свёртка в Анжеро-Судженске. Об этом сообщает региональное управление СКР.

В ведомстве уточнили, что накануне днём, 24 марта, в больницу Анжеро-Судженска был госпитализирован 33-летний мужчина с осколочными ранениями головы, груди и других частей тела. По данным следствия, он на автомобиле подъехал к гаражу. Рядом с воротами лежал свёрток. Мужчина оттолкнул его ногой, свёрток разорвался, мужчину травмировало осколками. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

«Состояние потерпевшего оценивается врачами как удовлетворительное. В рамках расследования уголовного дела будут проведены взрыво-техническая экспертиза и экспертиза ДНК-анализа. Отрабатываются все возможные версии произошедшего, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления», — рассказали в СКР.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом.