Москва, , 10:22 — REGNUM Юрист из Москвы Станислав Петровский подал заявление в Роскомнадзор с просьбой проверить законность деятельности социальной сети Clubhouse. Об этом 25 марта сообщает телеграм-канал Mash.

По данным Mash, Станислав Петровский возмущён тем фактом, что полученные соцсетью данные, а именно трансляции записей разговоров, используются на сторонних ресурсах. Также юрист попросил проверить «дискриминацию пользователей в связи с тем, что использование сети ограничено технологиями «Apple».

Ранее стало известно, что социальная сеть разрабатывает отдельное приложение для Android-устройств. Компания пообещала релиз платформы через «пару месяцев».

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