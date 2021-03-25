Москва, , 10:17 — REGNUM Нападающий Артём Дзюба вышел на второе место по количеству голов за сборную России по футболу. Он забил гол 24 марта в матче со сборной Мальты.

Этот мяч стал для него 27-м в составе сборной. По этому показателю он опередил Владимира Бесчастных, у которого 26 мячей в составе сборной России.

На сегодняшний день лучшим бомбардиром сборной России является Александр Кержаков, на счету которого 30 голов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России обыграла в гостях команду Мальты с сетом 3:1 в рамках первого тура отбора на чемпионат мира — 2022.

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