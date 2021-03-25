Москва, , 10:16 — REGNUM Министерство транспорта России обсуждает с авиакомпаниями возможность создания мобильного приложения для международных перелётов внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое позволит ускорить восстановление авиаперевозок после кризиса рынка из-за пандемии.

«Россия может создать цифровой проездной для международных авиаперелетов в рамках ЕАЭС. Минтранс обсуждает этот вопрос с авиакомпаниями», — сообщил ТАСС источник в одной из российских авиакомпаний.

Так, обсуждается целесообразность запуска отдельного приложения или ускорение использования Travel Pass IATA, чтобы максимально ускорить восстановление международных авиаперевозок, стимулировать готовность других стран открывать двустороннее сообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росавиации, авиакомпании в России за февраль 2021 года перевезли 5,1 млн пассажиров, это на 37% меньше, чем за февраль 2019 года. Пассажирооборот снизился на 51% и составил 10,22 млрд пассажирокилометров. Больше всего за февраль пассажиропоток сократили авиакомпании «Аэрофлот» — на 60%, до 993 тыс. пассажиров, «Уральские авиалинии» — на 33%, до 403 тыс. и «Россия» — на 21%, до 400 тыс.

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