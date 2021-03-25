Таллин, , 10:16 — REGNUM В 2021 году ГАО «Эстонская железная дорога» (ЭЖД) потратит на развитие

инфраструктуры предприятия порядка 52,9 миллионов евро. Об этом председатель

правления ЭЖЛ Кайдо Циммерман сообщил порталу stolitsa. ee

Наиболее существенной статьей расходов станут проектирование, электрификация и

введение в строй железнодорожного пути Турба — Рохукюла на северо-западе страны.

Строительство моста через реку Эмайыги и спрямление извилистых участков пути в

центральной Эстонии должны в итоге привести к повышению скорости

железнодорожного движения.

Будут также модернизированы системы безопасности железнодорожных переездов и

переходов и завершена автоматизация управления движения. Отдельные средства

выделены на расширение Балтийского вокзала в Таллине, строительство виадука на

Палдиском шоссе в столице и добавление второго пути на линии между Пяэскюла и

Кейла (пригороды Таллина).

В ноябре 2020 года эстонской железной дороге исполнилось 150 лет.